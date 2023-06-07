В Великобритании наблюдается самая высокая инфляция среди развитых стран

Правительство Риши Сунака едва ли сможет снизить налоги перед следующими парламентскими выборами, которые должны пройти в 2024 году, говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно прогнозу, у Великобритании будут самые низкие темпы экономического роста в Большой семерке. Однако инфляция на туманном Альбионе, если верить экономистам ОЭСР, будет самой высокой среди наиболее развитых стран планеты. Снижение инфляции произойдет не ранее 2024 года.

«Монетарная политика останется жесткой,- пишут авторы прогноза ОЭСР,- в результате чего снижаться будет не только инфляция, но и производство. В 2023-24 годах финансовая атмосфера (на Британских островах) будет оставаться ограничительной».

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Обращает внимание в прогнозе отсутствие у Риши Сунака возможностей для финансового маневра. Премьер и министр финансов Великобритании Джереми Хант уже заявляли, что хотели бы при возможности снизить налоги до выборов, но, по мнению авторов прогноза, этой возможности у них до осени 2024 года может и не возникнуть.

Главная цель британского правительства на этот год в области финансов остается прежней – снизить инфляцию вдвое. Инфляция в Великобритании согласно прогнозам в 2023 году будет 6,9%. Это больше, чем в ФРГ (6,3%) и Франции (6,1%). В среднем же по ОЭСР инфляция прогнозируется на уровне 6,6%. Ожидается, что в следующем году инфляция в Великобритании снизится до 2,8% и будет ниже, чем в Германии и Франции.

Комментируя прогноз ОЭСР, Джереми Хант обратил внимание на повышение ожиданий экономистов Организации по росту британской экономики. Ожидается, что в 2023 году рост составит 0,3%, а в 24-м – 1,0%. В предыдущем прогнозе ожидания по росту действительно были ниже: -0,2% в этом году и 0,9% в следующем.

«Сегодняшний прогноз по росту фактически одобряет наши действия по расширению бесплатного ухода за детьми, направленные на то, чтобы помочь родителям вернуться на работу,- говорится в заявлении главного финансиста королевства.- В прогнозе также признаются наши усилия по сокращению налогов для бизнеса, которые направлены на рост инвестиций. Но поскольку инфляция остается еще очень высокой, мы должны во что бы то ни стало выполнить наш план по ее сокращению в этом году».

Авторы прогноза ОЭСР советуют британскому правительству как можно быстрее увеличить расходы на уход за детьми для увеличения численности работающего населения. Необходимо делать политику максимально прозрачной для роста инвестиций и торговли.