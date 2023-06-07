Владимир Ефимов: более чем на 7% выросло промпроизводство Москвы в январе-апреле 2023 года

На 7,2% нарастили объем производства промышленники Москвы по итогам первых четырех месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В том числе, обрабатывающие отрасли увеличили объемы выпуска еще больше: на 8,5% за минувшие январь-апрель, сообщил 7 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые четыре месяца этого года рост объема производства столичной промышленности составил 7,2%, а обрабатывающих производств – 8,5% по сравнению с январем – апрелем 2022 года», – сказал Владимир Ефимов. По его оценке, это свидетельствует о позитивных тенденциях: предприятия активно используют возможности занять новые ниши и доли рынка, освободившиеся после ухода иностранных конкурентов из России.

Кроме того, по оценке властей столицы, вклад в развитие промышленности города вносят и меры государственной поддержки, в числе которых более 20 системных инструментов, а также антикризисные механизмы. В том числе, это создает благоприятный климат для развития и инвестиций в городе, сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Локализация производств в Москве позволяет быстрее находить партнеров, каналы сбыта, выходить на новые рынки и увеличивать мощности», – подчеркнул он. В общей сложности обрабатывающая промышленность города за последние 10 лет выросла на 78%, добавил Овчинский.

По официальным данным, сегодня в столице работает более 3,5 тыс производств. В том числе, не менее 250 из них выпускают продукты питания, столько же работают в отрасли легкой промышленности. Около двухсот заводов выпускают лекарственные препараты и медицинское оборудование, столько же заняты в машиностроении, а в сфере микроэлектроники работают почти 50 предприятий.

Многим из них власти столицы оказывают поддержку в индивидуальном режиме. Так, центр поддержки промышленности предоставляет помощь по вопросам мер поддержки, открытия или расширения производств, финансирования, помогает в поиске альтернативных поставщиков.