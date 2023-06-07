Западные аналитики указали на несоответствие бюджета ЕС нынешней экономической ситуации

Европа оказалась в комплексном кризисе, бюджет ЕС практически исчерпан и с трудом покрывает текущие расходы.

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Об этом говорится в статье Handelsblatt под названиием «У Евросоюза заканчиваются деньги», передает агентство «Прайм».

Как пишет немецкая газета, европейские страны столкнулись сразу с несколькими кризисами: это конфликт на Украине и прекращение поставок газа из РФ, а также изменения климата, последствия пандемии коронавируса, миграция и рост стоимости кредитов.

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Одна из особо острых тем для Брюсселя — пересмотр бюджета Евросоюза. При этом отмечается, что здесь значительных изменений ждать не стоит: страны ЕС, в том числе Германия, которая является двигателем экономики континента, не пойдут на дополнительные траты.

Сумма, обозначенная в бюджете ЕС, довольно внушительная — она превышает триллион евро, причем к ней добавляются еще 750 млрд из Фонда восстановления после пандемии. Однако эти средства распределены на семь лет, около 80% бюджета уже четко распланировано, поэтому остается менее 30 млрд в год — эти средства должны пойти и на помощь Украине, и на ускорение трансформации энергетики, и на производство чипов, а также на развитие «зеленых» технологий, разработку новых источников энергии и противодействие китайской инициативе «Новый шелковый путь».

По мнению издания, в дальнейшем проблемы Европы по всем направлениям будут лишь усугубляться, между тем способность ЕС к действиям ослабевает. С бюджетом в его нынешнем виде Евросоюз не сможет справляться со своими задачами.