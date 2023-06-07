«Зеленые» облигации Москвы принесут гарантированный доход инвесторам – эксперты

В конце мая правительство Москвы начало размещение «зеленых» облигаций для населения со ставкой купонного дохода 8,5% годовых. Всего выпущено облигаций на 2 млрд рублей сроком обращения два года. Приобрести облигации может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом Российской Федерации, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Как считают эксперты, такие инвестиции надежны и точно принесут доход инвесторам.

«Зеленые» облигации позволят гражданам инвестировать в проекты замены дизельных автобусов на электробусы. В 2021 году правительство Москвы уже выпускало подобные облигации на 70 млрд рублей. Тогда полученные средства направили на покупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии.

«Тренд на ESG не теряет своей актуальности. Это подтверждается прошлогодним опытом города в выпуске "зеленых" облигаций, когда спрос на них был превышен на 16 млрд рублей. Несомненно, вовлечение финансово-активного населения в экологическую повестку нашей страны является очень хорошей идеей. Более того, данные облигации являются максимально безрисковыми вложениями, которые принесут гарантированный доход каждому инвестору. Даже в случае досрочного возврата облигаций граждане получат доход за весь период владения», - прокомментировал председатель правления, ассоциация «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Как пояснил член совета московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов, ценные бумаги не потеряют в цене, поскольку не будут обращаться на бирже. При этом проценты начисляются ежедневно.

«Покупая "зеленые" облигации по номиналу, в любой момент можно их продать городу-эмитенту, не потеряв при этом ни купонный доход, ни изначально вложенные денежные средства. Для примера, в банковских вкладах, если клиенту необходимо забрать свои средства досрочно, то как правило, он не получит доход или получит по минимальной ставке 0,01% годовых. В этом отношении зеленые облигации — намного более выгодный вариант приумножения капитала», - сказал он.

Правительство Москвы - один из самых надежных эмитентов из ныне существующих, что подтверждается состоявшейся практикой и растущим спросом на такие бумаги, подчеркнул Филиппов. «Покупатель — физическое лицо — может легко приобрести их без оплаты услуг (знаний) брокера. Покупая "зеленые" облигации, граждане участвуют в финансировании экологических проектов, снижающие выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов, формируя более здоровую и комфортную городскую среду», - добавил он.