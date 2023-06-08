«Аэрофлот» представил разработанные в РФ фильтры для очистки воздуха в самолетах

Группа «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» разработали воздушные фильтры для очистки воздуха в самолетах.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

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«"Аэрофлот" и "Росатом" завершили процесс одобрения использования отечественных воздушных фильтров для самолетов иностранного производства <...>. В рамках проекта освоено производство воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах воздушного судна», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в разработке участвовали специалисты департамента разработки конструкторских решений «Аэрофлота»; непосредственное производство фильтров осуществлялось компанией «Наука и инновации», при этом был задействован научный потенциал Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского.

«Многоэтапные испытания показали, что отечественные воздушные фильтры соответствуют всем требуемым техническим характеристикам и имеют расчетный ресурс, превышающий показатели аналогичных компонентов западного производства на 20-25%. Это говорит не только о качестве отечественных фильтров, но и делает их конкурентоспособными и экономически эффективными по сравнению с ранее используемыми импортными изделиями», — отмечается в сообщении.

В будущем компании планируют расширить линейку импортозамещенных компонентов для самолетов иностранного производства, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями.