Акции дня: бумаги НМТП вырвались в лидеры из-за дивидендов

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 8 июня вышли бумаги Новороссийского морского торгового порта (НМТП). За день бумаги подорожали на +6,32% до 9,18 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции из-за рекомендации совета директоров компании по дивидендам за 2022 год в размере 0,798 рублей на акцию (дивдоходность на четверг 8,7%). Годовое собрание акционеров пройдет 30 июня. Дивидендная отсечка состоится 12 июля, чтобы попасть в реестр будет необходимо купить бумаги до 10 июля. По итогам 2021 года компания выплатила 0,54 руб. на акцию или 63,8% прибыли.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся на +0,56% до 2709,69 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,30% до 1032,85 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:08 мск составила 75,35 долларов за баррель (-1,89%). Российская валюта слабела – 82,01 руб. за доллар.