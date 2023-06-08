Nasdaq: ралли захлебнулось

Ралли, разогнанное верой в доходы от революции в области искусственного интеллекта (ИИ), начало выдыхаться еще неделю назад – лидеры один за другим стали выпадать из гонки. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обязаны акциям семи крупнейших по капитализации технологических компаний подавляющей частью роста этого года. Но теперь именно они его и тормозили.

Первой выдохлась главная звезда – Nvidia. Ее акции показали в мае феноменальный для 5-й компании США взлет на 24% за день, а с начала года они выросли более чем в 2,5 раза. Но после того, как 30 мая ее капитализация ненадолго превысила 1 трлн, началось падение. Вчера вечером акции Nvidia котировались уже на 10,9% ниже того пика.

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Тогда же посыпались и другие полупроводниковые акции. Считалось, что именно они станут бенефициарами золотой лихорадки вокруг ИИ, поставляя лопаты старателям. Но очень уж они дороги: даже после падения акций текущий P/E той же Nvidia – 194,76. Если роста не будет, то именно столько лет потребуется на получение прибыли, равной цене этих бумаг. Форвардный P/E тоже не мал – 49,28.

Между тем основания для сомнений в светлом будущем этого бизнеса есть даже у тех, кто верит в фантастические перспективы идущей сейчас технологической революции. Влияние генеративного искусственного интеллекта выходит слишком далеко за рамки инвестиций – и это может быть проблемой для последних.

Сверхразумный ИИ может ускорить экономический рост в 30-100 раз, что сопоставимо с сельскохозяйственной или промышленной революцией, пишут стратеги BCA Research Мэтт Герткен и Честер Нтонифор. Но, добавляют они, его положительное влияние будет куда менее значимым для технологических компаний, чем для экономики.

В такой среде продукция сегодняшних победителей способна быстро устаревать – технологические изменения будут стремительными. И те же производители чипов, прекрасно подходящих для ChatGPT, вскоре могут что-то упустить и оказаться неконкурентоспособным.

Это не обязательно ведет к банкротству – та же Nvidia просто станет смотреться так, как сейчас выглядит на ее фоне Intel. Но платить-то инвесторам предлагают, во-первых, вперед, а во-вторых – за стремительный и долгий рост.

А затем пришла пора сомнений и в тех, кому производители чипов собираются продавать лопаты. Точно ли они смогут намыть на ИИ достаточно, чтобы оправдать выросшие оценки? И вниз пошли уже их акции, в том числе и тех, кто еще остался в клубе триллионеров.

На понедельник пришелся пик второй по капитализации компании США – Microsoft. В тот же день, обновив исторический максимум, начали падение и акции крупнейшей – Apple. Вчера был третий день их снижения. А вчера, переписав максимумы, полетели вниз уже и акции Amazon с Alphabet.

Поводом стало внезапное поднятие ставки Банком Канады. Вчера она выросла до 22-летнего максимума – 4,75%. Это наводило на мысль о том, что вероятность подъема ставки ФРС в июне или июле тоже выше, чем казалось. Для технологических акций это считается дурной перспективой, хотя по ходу ралли рынок и закрывал на это глаза.

Но теперь реакция оказалась жесткой. Акции Apple по итогам дня упали на 0,8%, Microsoft – на 3,1%, Alphabet – на 3,9%, а Amazon – на 4,3%.

S&P 500 потерял 0,4%, Nasdaq Composite – 1,3%, а Nasdaq 100 – 1,8%. В то же время традиционный Dow Jones Industrial Average, который с начала года почти не вырос, прибавил 0,3%. Индекс акций с малой капитализацией Russell 2000 и вовсе подскочил на 1,8%. Так что технологические гиганты опять идут против остального рынка.

В «великолепной семерке» не упали лишь акции Tesla (вчера выяснилось, что новые Model 3 и Model Y имеют право на налоговый кредит $7500). И все равно по итогам дня эта группа компаний лишилась около $250 млрд капитализации. Это примерно соответствует стоимости таких гигантов, как PepsiCo, Coca-Cola или Bank of America, лишний раз показывая, как далеко ранее зашло ралли.

Финиш это или пит-стоп? В начале больших технологических переломов акциям в США случалось взлетать и сильнее. Но и на разворот это, безусловно, очень похоже. Тем более что сейчас на рынке, благодаря масштабным размещениям казначейских векселей и количественному ужесточению ФРС, быстро падает ликвидность. А без денег пузыри надувать непросто.

