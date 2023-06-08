Бывший генсек НАТО предупредил о возможной отправке войск стран альянса на Украину

Войска государств, входящих в Североатлантический альянс, могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

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Такое мнение в интервью газете Guardian высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — предположил Расмуссен.

По его мнению, если Украина «ничего не получит в Вильнюсе», страны Балтии и Польша могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск в зону конфликта.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет удовлетворен никаким иным решением по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, кроме как приглашением присоединиться к блоку.

В Москве заверяли, что внимательно наблюдает за ситуацией. В Кремле напоминают, что именно стремление Украины вступить в Североатлантический альянс стало одной из причин начала спецоперации.

Ранее действующий глава организации Йенс Столтенберг сообщил, что вопрос о безопасности Украины будет стоять на первом месте на саммите в Вильнюсе, однако полноценные гарантии предоставляются только полноправным членам блока.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что проведение такой процедуры было бы несвоевременным.