Бывший глава Минобороны ДНР предрёк «кровавое сражение» в зоне СВО

Бывший глава Минобороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков заявил, что можно достоверно говорить о начале ещё 5-6 суток назад контрнаступления ВСУ, предположив, что нас ждёт длительное кровавое сражение.

По его словам, контрнаступ украинской армии началось со вспомогательного удара западнее Угледара на Волновахском направлении. Одновременно с этим ВСУ начали атаки-демонстрации с тактическими целями на Донецком фронте в районе Водяное-Опытное и Артёмовска (украинское название Бахмут). Помимо этого, идёт наступление противника на главном направлении – в районе Орехова на Мелитополь.

«На сегодняшний день: вспомогательные атаки ВСУ ни к каким результатам кроме больших потерь, не привели, – написал Стрелков в своём Telegram-канале. – Новодонецкое взять не удалось, на остальных участках – в лучшем случае небольшие тактические успехи, измеряемые в нескольких километрах «серой зоны» и нескольких сотнях метров в глубину наших передовых позиций. Под Донецком – без изменений. Под Бахмутом – небольшие тактические продвижения ВСУ.

При этом, на основном направлении, как подчеркнул Стрелков, враг идёт «ва-банк», упорно атакуя наши позиции с целью прорвать фронт.

«На данный момент – после суток непрерывных боёв косвенно известно о незначительных вклинениях, прорывов нет. А большие потери у ВСУ – есть. Значительная их часть на минных полях в «серой зоне» и от ударов нашей авиации там же», – рассказал экс-министр обороны ДНР.

Эксперт при этом отметил, что наша авиация оказалась готова к ночной массированной атаке ВСУ. По его мнению, теперь у Киева осталось всего два варианта: «перестать жечь свои резервы в лобовых атаках, отползти и перегруппироваться» или попытаться все-таки продавить, а затем прорвать фронт.

«Предполагаю, что начатые атаки враг не остановит, планы на ходу менять не будет и нас ждет длительное кровавое сражение. В зависимости от успехов противника - оно может продолжаться от нескольких суток (4-5) до 2-3 недель. Если врагу удастся достичь хотя-бы минимально-обнадеживающих успехов - он будет бить и бить в надежде на прорыв. Нет - атаки постепенно затухнут по мере нарастания потерь», – резюмировал Стрелков.