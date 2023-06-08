Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс стал сенатором от региона

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона.

Решение об этом принято в четверг на сессии Законодательного собрания Красноярского края, передает ТАСС.

«Решение о наделении полномочий сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято», — заявил спикер заксобрания региона Алексей Додатко.

Уточняется, что кандидатуру Усса поддержали 39 депутатов, четверо выступили «против», один бюллетень испорчен.

По словам Усса, он постарается войти в комитет по региональной политике и проблемам севера Совета Федерации, что должно обеспечить гарантированное поступление средств в бюджет региона. «Нам необходима уверенность в такой прокрасноярской позиции наших основных налогоплательщиков», — подчеркнул сенатор.

Ранее сенатор Валерий Семенов, представлявший в Совфеде Законодательное собрание Красноярского края, сложил свои полномочия и был назначен вице-губернатором края. 25 мая избирком края передал мандат депутата заксобрания от партии «Единая Россия» Уссу. Мандат был передан после того, как депутат Николай Креминский, избранный по спискам партии, добровольно сложил свои полномочия. Во вторник, 6 июня, фракция «Единой России» в заксобрании края выдвинула кандидатуру Усса на сенаторский пост.