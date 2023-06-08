Число жертв отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21

Число жертв отравления суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 21.

Об этом сообщили в Минздраве региона.

«По оперативным данным в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу», — указывается в сообщении ведомства.

По словам заведующего токсикологическим отделением Ульяновского областного центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игната Пономаренко, в отделении проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 лет до 61 года. «Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, дышат самостоятельно, им проводится сеансы гемодиализа для очищения крови от яда. Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения», — рассказал Пономаренко.

Он отметил, что для отравления метиловым спиртом характерны нарушение остроты зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание.

Общее число отравившихся суррогатным сидром в разных регионах РФ на данный момент составляет 97 человек, среди них пять несовершеннолетних и одна беременная женщина, пишет ТАСС. Погибли более 30 человек. Отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Удмуртии и Чувашской Республике. Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг, по нему задержан и арестован самарский предприниматель.

Два предыдущих массовых отравления суррогатным алкоголем в России произошли в 2021 году, напоминает агентство: тогда в Оренбургской области из-за потребления продукции с содержанием метанола погибли 36 человек, в Екатеринбурге — 44. Крупнейшее в современной истории РФ массовое отравление спиртосодержащей продукцией случилось в конце 2016 года в Иркутской области — погибли 76 человек, употребивших «Боярышник».