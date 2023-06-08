Рэй Далио: США находятся в самом начале сильного долгового кризиса

Ко мнению и словам известного американского финансиста Рэймонда (Рэя) Далио, основателя крупной инвестиционной компании Bridgewater Associates, в Соединенных Штатах внимательно прислушиваются. Выступая на финансовой конференции инвесторов в Нью-Йорке, он предупредил о начавшемся в первой экономике планеты долговом кризисе, протекающем на фоне высокой инфляции, которую никак не удается победить ФРС, и высокой учетной ставки.
«Мы находимся в начале большого долгового кризиса,- приводит Bloomberg слова миллиардера-инвестора из Коннектикута.- Так всегда бывает, когда (государственный) долг стремительно растет, а покупателей на него не хватает…»
Даже несмотря на то, что ФРС скоро перестанет и дальше агрессивно повышать учетную ставку, как она делала весь прошлый год, положение в экономике будет ухудшаться. Если же политическая фрагментация в американской элите не исчезнет, а никаких признаков, говорящих об этом, нет, то борьба между республиканцами и демократами может еще больше усилиться, что не предвещает американской экономике ничего хорошего.
Рэймонду Далио 73 года. Bloomberg Billionaires Index оценивает его состояние в 16,5 млрд долларов. Он в прошлом году покинул пост главы Bridgewater, который контролирует крупнейший на планете хеджфонд, и сейчас в основном занимается семейным офисом. Несмотря на надвигающийся, по его же словам, мощный долговой кризис, Рэй Далио планирует открыть отделение своего семейного офиса в Абу-Даби.