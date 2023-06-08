Рэй Далио: США находятся в самом начале сильного долгового кризиса

Ко мнению и словам известного американского финансиста Рэймонда (Рэя) Далио, основателя крупной инвестиционной компании Bridgewater Associates, в Соединенных Штатах внимательно прислушиваются. Выступая на финансовой конференции инвесторов в Нью-Йорке, он предупредил о начавшемся в первой экономике планеты долговом кризисе, протекающем на фоне высокой инфляции, которую никак не удается победить ФРС, и высокой учетной ставки.

«Мы находимся в начале большого долгового кризиса,- приводит Bloomberg слова миллиардера-инвестора из Коннектикута.- Так всегда бывает, когда (государственный) долг стремительно растет, а покупателей на него не хватает…»