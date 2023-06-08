Депозитарии раскрыли объем заблокированных в РФ активов европейских инвесторов

Объем заблокированных в России активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream составляет 229,1 млрд рублей (€2,63 млрд по курсу на 8 июня). Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на отчеты депозитариев за 2022 год.

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В отчете Euroclear, в частности, указано, что по состоянию на конец 2022 года на счетах типа «С» компании находилось 188,5 млрд рублей, а на счетах типа «И» — 28,9 млрд рублей. У Clearstream на счетах в Национальном расчетном депозитарии (НРД) значилось лишь €134 млн (около 11,7 млрд рублей), которые были полностью списаны по итогам 2022 года. Счета «С» предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику РФ. Счета «И» используются для зачисления денег, предназначенных для выплат держателям российских еврооблигаций, права на которые учитываются в иностранной инфраструктуре.

Блокировка средств произошла зеркально в ответ на ограничения, которые Euroclear и Clearstream ввели в отношении российского депозитария, исполняя европейские санкции. Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова заявила, что по состоянию на 30 ноября 2022 года в иностранной инфраструктуре заблокированы активы российских инвесторов на 5,7 трлн рублей.

