Контрнаступление ВСУ приведёт к разгрому оставшихся украинских сил и последующим новым территориальным потерям.

Такие пугающие для Владимира Зеленского новости сообщил бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, передаёт РИА Новости.

По его словам, вопрос стоит не в том, что будет после так называемого контрнаступление, а в том, что останется от Украины после него.

«Когда Россия начнёт свое продвижение, то ее силы спокойно пройдут без задержек по всей территории восточнее Днепра и дойдут до Одессы», – уверен он.

При этом отставной офицер напомнил, что ВСУ уже предприняли несколько попыток начать контрнаступление, однако все их атаки стали для них настоящей катастрофой.

«Это в очередной раз доказало высокий уровень интеграции линии обороны России, которую им не удастся пробить. Любые дальнейшие попытки Зеленского изменить линию фронта приведут лишь к большим потерям ВСУ. При этом уже сейчас в их рядах наблюдается упадок боевого духа и нарастает отчаяние» – резюмировал Макгрегор.

Как ранее писал «Эксперт», глава венгерского правительства Виктор Орбан, отвечая на вопросы журналистов о широко обсуждаемом контрнаступлении Вооруженных сил Украины заявил, что его нужно предотвратить.

По его словам, контрнаступление – это «кровавая бойня», чреватая большими потерями, причём у атакующих эти потери могут быть втрое больше.

