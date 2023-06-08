Эксперт объяснил, почему Запад не торопится обвинять России в подрыве Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на разрушение части Каховской ГЭС. В частности, он обвинил их в излишне дипломатичной оценке событий, а также в нежелании отвечать на запросы Киева по данному вопросу, а также

По мнению политолога Сергея Веселовского, такая реакция киевского режима связана с тем, что они рассчитывали на то, что весь мир, как один поднимется на уровне высших политических руководств своих стран с обвинениями к России и при этом даст Украине много денег на продолжение военных действий и восстановление разрушенного.

«Однако сначала Вашингтон, а потом и Лондон на высшем официальном уровне отказались говорить, что виновна Москва, – подчеркнул он. – Там не сказали, что мы обвиняем напрямую Россию, и это мол она сама себя разрушила».

Как объяснил Веселовский, сейчас на Западе сё больше людей начинают задумываться над тем, а что там на Украине на самом деле происходит. Многие боятся или не хотят говорить по какой-то причине.

«Плюс усталость уже есть усталость от Зеленского, Украины. Понимание того, что собственный электорат накануне окончания избирательного цикла, то есть, перед выборами может неправильно понять своё руководство. Денег нет, но вы держитесь, говорят американцы своим налогоплательщикам. Они в свою очередь удивляются, как же так, подождите, вы на Украину уже триллионы долларов отправляете, а у нас тут такой обширный список проблем», – отметил политолог.

Таким образом, по словам специалиста, Запад категорически отказал Зеленскому, так как понимает, что планы «контрнаступления» сворачиваются, а обвинить в этих планах Россию, не получается, потому что «белыми нитками шито по чёрной ткани».

Несмотря на то, что Западу всё это категорически не нравится, бросить Украину, как считает Веселовский, он пока не может пока что. Но и бездумно поддерживать, чувствовать в тылу горячее дыхание собственного электората, западное руководство также категорически отказывается.

В этой связи, как предположил политолог, сейчас вполне вероятен сценарий, при котором Зеленского подвинут куда-нибудь, а может и вообще в никуда. После чего в Киеве появится политик, который просто заявит, что готов к переговорам с Москвой под эгидой ООН при содействии Вашингтона и Лондона, главное, чтобы мы остановили военные действия.

«У нас, как можно заметить, тоже появились голуби мира с оливками в клыках, которые предлагают проводить по спорным территориям референдумы. Странные вещи происходят, но я понимаю, что это политическая игра, но то, что Зеленского спишут в ближайшее время – это точно. Ждём развития этой ситуации дальше, понимая, что Зеленский и команда будут всеми силами сейчас пытаться нам гадить и прорываться», – резюмировал Веселовский.