Франк: вниз по лестнице, ведущей вверх

Потребительские цены в Швейцарии выросли на 2,2% в годовом исчислении в мае — это минимальный показатель за 15 месяцев, и он значительно ниже ожиданий центрального банка. Кроме того, базовая инфляция замедлилась до 1,9%, опустившись ниже верхнего предела ШНБ в 2% впервые за 11 месяцев.

Хотя эти данные усилили «голубиный» прогноз для ШНБ, политики считают, что текущая процентная ставка на уровне 1,5% остается низкой и инфляционные риски по-прежнему повышаются. Кроме того, председатель центрального банка Томас Джордан уточнил, что риски дальнейшего роста цен существуют, поддержав тем самым ожидания повышения на 25 б.п. в этом месяце.

После заявления Джордана рыночные ожидания по предполагаемой ставке в Швейцарии немного выросли, и теперь рынки ожидают ее повышения еще на 44 базисных пункта — это предполагает, что в итоге ставка может составить 2%.

И все же надо понимать: швейцарский франк стал одним из лидеров укрепления по отношению к доллару в нынешнем году (на сегодня — примерно на 4,4%), потому что ожидания снижения ставок в США и привлекательность франка в качестве убежища влияют на фундаментальную ситуацию.

Эта тенденция, вероятно, сохранится, если США опубликуют более мягкие статистические данные — возможно, начиная с публикации данных о занятости NFP на этой и следующей неделе, а также индекса цен производителей (ИПЦ). «Бычий» прогноз по швейцарскому франку усиливает его привлекательность как надежного убежища — особенно на фоне недавних проблем в банковском секторе США. Кроме того, «швейцарец» остается убежищем и для тех инвесторов, которые нервничают по поводу обострения геополитической напряженности между США и Китаем, отмечает агентство.

«Мы ожидаем, что швейцарский франк будет расти в соответствии с многолетней тенденцией», — передает «Интерфакс» слова руководителя отдела валютных исследований UBS Wealth Management Томаса Флури. Он ожидает укрепления этой валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за низкого ценового давления в Швейцарии и того, что центральный банк страны убежден в необходимости бороться даже со столь небольшой инфляцией. Более того, Флури полагает, что существует также много возможностей для репатриации денег, которые оставались за пределами страны в период отрицательной процентной ставки.

Привлекателен швейцарский франк теперь и для россиян. Московская биржа возобновила торги им с 5 июня. Инвесторам стали доступны инструменты CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT, CHFRUB_TMS. Торги проходят с 10:00 до 19:00 мск в особом режиме. Первые, состоявшиеся после длительной паузы, закончились резким ростом «швейцарца», передает РБК. Курс франка (валютная пара CHFRUB_TOM) на торгах Московской биржи по итогам торгов в понедельник, 5 июня, вырос на 22,66 руб., или на 37,43%, до 83,2 руб. В предыдущий день торгов на Московской бирже (10 июня 2022 года) пара закрылась на уровне 60,54 руб. С тех пор биржевые торги этим инструментом в России не проводились.

Торговать — можно, копить — нельзя

Снижение инфляции в Швейцарии (2,2% за май 2023 года против пиковых 3,5% в июне 2022 года) и рост вероятности завершения жесткого цикла повышения ключевой ставки ЦБ приводят к ослаблению нацвалюты, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Швейцарский франк снижается до значений двухмесячной давности, а курс валютной пары USD/CHF подскочил к 0,91 после 0,88 в самом начале мая. Однако ФРС тоже может пойти на некоторое послабление, и 14 июня поставить цикл ДКП на паузу — это фактор давления на USD на мировой арене и драйвер поддержки европейских и азиатских валют. В таком случае, считает аналитик, значительного ослабления франка ждать уже не стоит. Да и техническое сопротивление на графике курса USD/CHF выпадает на область 0,91.

Относительно франка в России Зельцер указывает: еще в прошлом году ЦБ и Мосбиржа остановили торги всеми парами на фоне инфраструктурных рисков, связанных с валютами недружественных стран. Но с 5 июня Мосбиржа запустила торги франком в особом режиме — фактическая поставка валюты будет невозможна, а расчеты будут проводиться в рублях в пересчете позиций по курсу ЦБ (CHF/RUB TOM). То есть, торги внутри дня будут, но к 19:00 МСК вся открытая валютная позиция будет конвертирована в рубли — это снижает инфраструктурный риск, но возможен риск ликвидности.

«Рядовому участнику рынка данный инструмент, скорее, будет интересен со спекулятивной точки зрения, а накапливать валютный инструмент на бирже будет все также нельзя», — поясняет эксперт.

В порядке эксперимента

Из-за того, что существуют определенные риски при расчетах, Мосбиржа в 2022 году была вынуждена приостановить торговлю недружественными валютами, подтверждает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир». После открытия торгов швейцарский франк по отношению к рублю резко взлетел, и в моменте рост составлял 47,83%.

В конце прошлого года Мосбиржа смогла договориться с финансовыми регуляторами ЕС и расчетным банком о зачислении рублей на счета клиентов, у которых ранее были заблокированы швейцарские франки в связи с приостановкой торгов. Обмен был осуществлен по рыночному курсу. Однако, предполагает аналитик, вполне вероятно, что у крупных участников — в основном, банков — еще остались зависшие валютные позиции в швейцарских франках.

Сама же по себе торговля валютной парой CHFRUB_TOM без реальных поставок швейцарского франка — это еще и своего рода эксперимент, который может пригодиться в случае, если на национальный клиринговый центр будут наложены санкции со стороны Запада и США. Если такое случится, говорит Георгий Свирин, то может произойти остановка торгов долларом и евро, а значит ЦБ придется производить каким-то образом перерасчет. Торги в «особом» режиме на валютную пару CHFRUB_TOM происходят впервые, и с большой долей вероятности в будущем ликвидность подрастет, поскольку помимо банков «виртуальный франк» может быть интересен участникам рынка, которые ведут внешнюю торговлю.