Финансирование Вашингтоном поставок газа в Польшу вызвало гнев в США

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) пообещала полмиллиарда долларов Польше на увеличение импорта газа. Естественно, речь идет об импорте американского сжиженного газа (СПГ). Правление одобрило выделение 500 млн долларов для гарантий польской государственной энергетической компании PKN Orlen, сообщает Bloomberg. Решение вызвало волну критики в Америке, потому что идет вразрез с обещаниями администрации Байдена бороться с изменениями климата и прекратить финансирование проектов развития ископаемых видов топлива за границей. Напомним, DFC является правительственным ведомством.

Вместе с США в прошлом году публично пообещали до конца 2022 г. прекратить поддержку сектора ископаемых видов топлива и другие члены Большой семерки. Правда, с оговоркой об «обстоятельствах».

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«Это (решение США выделить полмиллиарда) ставит под сомнение не только репутацию США на международной арене, но и их статус лидера в борьбе с изменениями климата»,- приводит Bloomberg слова Колина Риса из программы Oil Change International.

Экологи и защитники окружающей среды, привлеченные обещаниями Джо Байдена по «зеленой» повестке в ходе избирательной кампании, проголосовали в 2020 году за него. Однако сейчас они, наверняка, все чаще жалеют об этом, потому что президент явно не торопится выполнять обещания.

DFC объясняет помощь Польше тем, что наращивание Варшавой закупок американского СПГ поможет полякам активнее быстрее снижать выбросы двуокиси углерода в атмосферу. Кстати, ранее DFC выделил тоже полмиллиарда долларов на проект по развитию солнечной энергетики в Индии. Как нетрудно догадаться, помощь Индии экологи не критиковали.

Кроме желания помочь американским газовикам, решение DFC объясняется и желанием помочь европейским странам как можно быстрее отказаться от российских энергоносителей и с этой целью диверсифицировать поставки «голубого топлива». После 24 февраля 2022 года Вашингтон и Брюссель договорились о создании механизма поставок американского сжиженного газа в Европу, рассчитанного на поставки 50 млрд кубов американского газа ежегодно как минимум до 2030 года. Экологи и защитники окружающей среды выступили против.

«Это поддерживает газовый экспорт,- объясняет критику Джейк Шмидт, один из директоров Совета по защите природных ресурсов (NRDC).- США не справляются с обязанностями лидера повестки чистой энергетики.

Сторонники выделения помощи для покупки газа тоже объясняют свое решение геополитикой. Главное здесь: активнее помогать европейским странам с отказом от российских энергоносителей. Естественно, кстати, и то, что польские компании заключают долгосрочные соглашения о поставках газа. В январе, например, PKN Orlen SA заключила контракт на поставки ежегодно по миллиону тонн сжиженного газа из Порт Артура для дальнейшей переработки на нефтеперерабатывающих заводах в Техасе.