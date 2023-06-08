Индонезия и Малайзия объединятся для борьбы с «дискриминацией» пальмового масла в ЕС

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал к более тесному сотрудничеству с Малайзией для защиты продуктов из пальмового масла, которым угрожает «дискриминационный» торговый закон ЕС, пишет газета The Jakarta Post.

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«Не позволяйте товарам, производимым Малайзией и Индонезией, подвергаться дискриминации со стороны других стран. Нам необходимо продолжать укреплять это сотрудничество», — заявил Джоко Видодо на пресс-конференции с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

По итогам их встречи было принято совместное соглашение, в котором говорится о тесном сотрудничестве «для решения проблемы крайне пагубных дискриминационных мер против пальмового масла со стороны Евросоюза», а также подчеркивается, что ЕС должен работать «над достижением справедливого и равноправного решения». В апреле Европарламент принял новый закон о борьбе с вырубкой лесов, который ставит ЕС на путь сокращения потребления товаров, производство которых представляет опасность для леса.

«Закон, который ожидает окончательного утверждения странами-членами ЕС, ограничит импорт кофе, какао, сои, древесины, пальмового масла, крупного рогатого скота, бумаги и каучука со всего мира. Импорт с земель, вырубленных после 31 декабря 2020 года, будет запрещен на огромном рынке ЕС — третьем по величине как для Индонезии, так и для Малайзии», — говорится в публикации.

На Малайзию и Индонезию приходится 85% поставок пальмового масла на мировой рынок. По мнению защитников окружающей среды, ради его производства тропические леса этих стран превращаются в плантации и уничтожаются места обитания редких животных.

