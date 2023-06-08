Казахстан открестился от трудностей с рублевыми переводами

Как заявил вице-премьер — министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, власти Казахстана не ограничивали работу банковского сектора, касающуюся переводов в рублях. Это, передает ТАСС со ссылкой на заявление политика, инициатива самих компаний — банки сами определяют критерии работы.

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Заявление казахского вице-премьера стало ответом на статью в газете «Ведомости», где со ссылкой на источники в банковской среде сообщалось, что российские предприниматели стали сталкиваться с ситуацией, когда банки Казахстана не принимают платежи в рублях. Об этом, в частности, изданию рассказала лидер направления «ВЭД импорт» банка «Точка» Анна Давыдова. Наличие таких случаев подтвердил собеседник в банке из топ-50. По его словам, в 2023 году произошли десятки возвратов рублевых платежей от Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank.

«В целом есть такое понятие как KYC (англ. know your customer — прим. ТАСС) — "знай своего клиента". Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами или другими, — это непосредственно работа самих банков. То есть каждый банк сам определяет. Со стороны правительства никаких установок не было», — сказал Жамаубаев, отвечая на вопрос ТАСС о возможных трудностях российских бизнесменов при переводах в рублях через казахстанские банки.

Ранее председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова сообщала, что власти республики принимают все необходимые меры, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор. По ее словам, все банки и финансовые организации Казахстана существенно усилили процедуры для соблюдения западных санкций. Глава агентства отметила, что Казахстан также соблюдает меры, чтобы его банковская система не использовалась для обхода санкций во время каких-либо торговых операций

В рубли через тенге, в Астану через Пекин

«Мы не можем требовать от Казахстана игнорирования санкций, ведь это другая страна и они несут ответственность за свою экономику самостоятельно, — говорит политолог, руководитель коммуникационной группы "Влияние" Никита Донцов. — Но, вероятно, даже при самом жестком сценарии давления Запада на Казахстан, для российского бизнеса останутся определенные пути. Более того, всегда есть возможность купить казахстанскую валюту через российские банки и проводить платежи в ней в банках Казахстана».

Как отмечает эксперт, на сегодняшний день у наших стран достаточно теплые контакты и множество отраслей, в которых мы сотрудничаем. Мы ценим дружбу Казахстана и не должны подставлять их под удар, уважая их суверенитет и право на многовекторную политику. «Правительство Казахстана оказалось в затруднительном положении: официально они не ставят никаких запретов для российского бизнеса и россиян, но неофициально мог быть подан сигнал руководству банков — любой ценой избегать вторичных санкций Запада, и не создавать подобных прецедентов», — заключает Донцов.

В целом, уверен Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, ситуация непростая, но не критическая. Как правило, обострение длится три-пять дней. Банковская система подвержена бюрократическим процедурам.

Товарооборот России с Казахстаном растет (более 120 миллиардов долларов в год), и это не нравится западным партнерам, поясняет Николай Переславский. Связующие звено с Казахстаном сегодня Китай и нет сомнения, что в Поднебесной все платежи будут проходить без задержек. Эксперт особо обращает на это внимание: китайские банки как контрагенты — выход из ситуации.