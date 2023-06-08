Корпоративные клиенты «Сбера» смогут покупать рупии по курсу ЦБ РФ

Покупка индийской валюты стала доступнее для корпоративных клиентов «Сбера»: теперь рупии в банке можно купить по официальному курсу Центробанка РФ. Ранее ставка конверсии была на 0,5% больше курса ЦБ. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Сбербанка» Анатолий Попов на выставке «Евразия — наш дом», приуроченной к председательству России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году.

Клиенты-импортеры смогут совершать операции через индийский филиал банка в Нью-Дели, который работает с 2010 года. При этом в них не участвуют недружественные банки и не используется SWIFT, пояснили в пресс-службе «Сбера». Это гарантирует стабильную работу расчетов и их безопасность.

По словам Попова, товарооборот между Россией и Индией растет, а снижение ставки конвертации рубля в рупии в «Сбере» будет способствовать еще большему оживлению российско-индийских отношений.

«Мы предоставляем в Индии не только банковское обслуживание, но и оказываем комплексную поддержку нашим клиентам, которые хотят выйти на индийский рынок. Помогаем в поиске поставщиков, проведении бизнес-миссий онлайн, отраслевых конференций. Переговоры можно организовать в нашем офисе в Нью-Дели. Даже если предприниматель только задумывается о сотрудничестве с Индией, специалисты "Сбера" проконсультируют его по всем вопросам внешнеэкономической деятельности, валютного законодательства и возьмут на себя работу с документами», - приводит пресс-служба слова зампреда правления банка.