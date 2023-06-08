Кто собьет дрон: для БПЛА появится аналог ГИБДД

Для того, чтобы навести порядок с полетами дронов над населенными пунктами, в России будет создан единый центр управления беспилотной гражданской авиацией. Об этом решении правительственной комиссии по беспилотной авиации сообщил сенатор, член комиссии Совета Федерации по законодательству Артем Шейкин.

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Этот центр будет и выдавать разрешение на полеты, и подобно дорожной инспекции на земле, бороться с нарушителями в небе.

Сегодня разрешение на полет, к примеру, грузового или почтового дрона, дает Росавиация, контролировать правомерность полета должны МВД и ФСБ. А перехватывать или сбивать нарушителей поручено Министерству обороны. При этом иногда ведомства действуют несогласованно, и случаи, когда сбитым оказывается вполне легальный дрон, идущий по разрешенному маршруту, уже есть. Как и обратные случаи, когда дрону-террористу удается проникнуть в город или взорваться над предприятием. Единый центр управления должен упорядочить полеты беспилотников и безошибочно тестировать их на «свой-чужой».

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«Сегодня получить разрешение на полет дрона очень сложно, а с другой стороны — многие безнаказанно совершают их без разрешения, — констатировал сенатор на пресс-конференции в РИА Новости. — Нужно создать удобную и понятную национальную систему использования коммерческой беспилотной авиации. Должен быть утвержден набор стандартных маршрутов, и получить право на пролет по такому маршруту должно быть легко, по предельно быстрой процедуре. Сейчас в России созданы несколько систем управления беспилотниками и контроля за ними, их нужно свести в единую, а пользователям должны быть доступны все карты с утвержденными полетными зонами и маршрутами».

Как рассказал сенатор, эта работа поручена Минтрансу и Минцифры.

Один из ведущих специалистов в области БПЛА, первый заместитель гендиректора FlyDrone Александр Каниовский считает, что получить разрешение на полет можно будет даже через портал госуслуг, так же легко, как записаться на прием к чиновнику или врачу.

«Беспилотники, которые летают на дальние расстояния, не управляются с пульта, они движутся в автоматическом режиме по навигатору», — объясняет специалист. Поэтому если существует маршрут, который устраивает эксплуатанта БПЛА, он сможет просто записаться на пролет в свободное для этого время.

Летать без разрешения аппаратам с дальностью действия пульта управления более 30 метров и весом свыше 250 г будет нельзя. Это запрещено и сейчас, но впредь станет контролироваться. Исключение сделают только для сельскохозяйственной техники при условии, что она не будет вылетать за пределы фермерских угодий. Технически ограничить радиус действия пульта периметром фермы не сложно.

Система наблюдения за воздушным пространством, где полеты нормируются, в первую очередь — над населенными пунктами, будет отслеживать все летающие объекты и распознавать тех, кому полет не был разрешен. Такая система, как рассказал Александр Каниовский, уже действует в Санкт-Петербурге. Если беспилотник летит без разрешения, то управление им будет перехвачено. Технологии получения управления над чужим дроном уже неплохо отработаны в зоне СВО.

В случае, если перехватить управление дроном-нарушителем не удается, будут задействованы дроны-перехватчики. Их прототипы уже созданы и испытываются. Это — управляемые операторами самолеты с сетками-ловушками, которые ловят в «авоську» небольшой БПЛА. Ну и в самом крайнем случае включатся системы ПВО.

Как рассказал сенатор Шейкин, сейчас операторов обслуживания беспилотных систем обучают компании-производители и эксплуатанты. Этот опыт должен быть систематизирован, и на его базе — создана единая образовательная программа, чтобы все сотрудники единого центра управления полетами БПЛА имели стандартное базовое образование «инспекторов по воздушному движению».

Создание этой системы будет происходить в рамках реализации Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года.