«Лаборатория «Хочу как О.Н.» Первые итоги»

15 июня в 12.00 на Другой сцене Театра «Современник» состоится пресс-конференция, посвященная первым результатам лаборатории, а также первой премьере в рамках этого проекта - спектаклю Гульназ Балпеисовой по рассказам Ивана Бунина «Случайные встречи».

В рамках лаборатории участники обратились к наследию великого мастера Олега Николаевича Ефремова - к моменту основания «Современника». Тогда Олег Ефремов был 29-летним художником, педагогом школы-студии МХАТ. Он стремился не только развивать основные постулаты системы Станиславского, но и быть на одной волне со временем. Ефремов стал центром Вселенной по имени «Современник», вокруг которого и сплотились молодые актёры.

Олег Ефремов: «Режиссерскую волю надо соединить с живой актерской природой так, чтобы они не противоречили друг другу, а дополняли. Я не навязываю актеру краски, чтобы расцветить его исполнительскую индивидуальность. Постижение характера и явлений – это живой путь, и оно идет от конкретной жизни. Я бы назвал это воспитанием спектакля, а не его постановкой».

Ефремов не боялся рисковать. Им руководила вера в уникальный актерский ансамбль и стремление выражать свой замысел через артиста. Эти же принципы стали основополагающими на лаборатории «Хочу как О.Н.».

В лаборатории приняли участие молодые, но уже известные своими работами режиссеры: Гульназ Балпеисова, Сергей Тонышев, Лейла Абуль-аль-Кишек.

Также в лаборатории приняли участие - Роман Кочержевский, Антон Морозов, Илья Носоченко.

В рамках лаборатории молодые режиссеры выбирали материал, представляя художественному совету эскизы будущих спектаклей с участием артистов «Современника». Три эскиза - Сергея Тонышева, Гульназ Балпеисовой и Лейлы Абуль-аль-Кишек были приняты к постановке театром.

Юрий Кравец, директор «Современника»: «Особенность лаборатории «Хочу как О.Н.» заключена, кроме всего прочего, в том обстоятельстве, что она появилась именно в том театре, который начинал свое существование как студийный».

Студийность подразумевает непрерывную лабораторную работу в компании «единомышленников», как называл своих соратников Олег Николаевич Ефремов. “Мы все приблизительно одного возраста. Мы формировались в общих исторических условиях, прошли через одинаковые духовные испытания, прожили, в сущности, единую жизнь. Мы одно и то же любим, одно ненавидим и потому понимаем друг друга с полуслова", - говорил про ранний «Современник» Олег Николаевич.