Минфин оценил траты бюджета на нацпроекты

По предварительным данным, на 1 июня расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов исполнены на 1,15 трлн рублей или 38,4% от годового плана. Лидерами по освоению средств стали нацпроекты «Наука и университеты» (65,2%) «Культура» (63,4%) и «Демография» (46,4%). Это следует из статистики, представленной на сайте Минфина.

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«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 июня 2023 года — составило 1 150,4 млрд рублей или 38,4 % от плановых бюджетных назначений», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо тройки лидеров, высокие результаты по расходованию выделенных бюджетных средств демонстрируют нацпроекты «Производительность труда» (44,9%), «Экология» (42,6%) и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)» (41,5%).

Расходы по нацпроекту «Образование» исполнены на 32,8%, «Цифровая экономика Российской Федерации» — на 32,4%, «Здравоохранение» — на 30,3%, «Международная кооперация и экспорт» — на 30,1%, «Безопасные качественные дороги» — на 28,7%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – на 28,7%, «Жилье и городская среда» – на 26,1%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — на 24,4% от годовых назначений.

