По американским банкам будет нанесен еще один мощный удар

После предотвращения дефолта по госдолгу Джанет Йеллен объявила о планах повышения ликвидности в финансовой системе США при помощи выпуска новых казначейских бумаг приблизительно на 1 трлн долларов. Эксперты предупреждают о рисках для американских банков, которые таит в себе очередное повышение госдолга.

Остаток наличности на счетах Минфина США в последние недели снизился до минимума 2017 года. В JPMorgan считают, что для восстановления привычного уровня ликвидности, Вашингтону понадобится занять до конца 2023 года порядка 1,1 трлн долларов в виде краткосрочных казначейских векселей. Причем, львиную долю – 850 млрд долларов необходимо будет получить в течение ближайших четырех месяцев. Сильнее всего аналитиков тревожит астрономическая сумма новых гособлигаций, которая обязательно поднимет процентные ставки и, как пылесосом, высосет наличность с банковских вкладов.

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«Все понимают, что приближается наводнение,- приводит Financial Times слова стратега TD Securities Геннадия Гольдберга.- Из-за этого наводнения ставки повысятся, а казначейские бумаги еще больше обесценятся. Все это усилит давление на банки».

По мнению Гольдберга, предстоящий выпуск ценных бумаг будет крупнейшим в истории Америки, если не считать финансовый кризис 2008 года и коронавирусную пандемию в 2020 г. По мнению аналитиков, срок погашения новых бумаг будет составлять от нескольких дней до года. В заявлении Министерства финансов разъясняется, что целью предстоящего выпуска бумаг является возврат остатков наличности на его счетах к сентябрю к нормальному уровню. В Минфине обещают внимательно следить за состоянием финансовых рынков и в зависимости от конкретных обстоятельств корректировать параметры выпуска. В преддверии выпуска бумаг ставки уже поползли вверх.

Новые ценные бумаги несомненно усилят давление на банковские счета, объем которых в этом году уже и так существенно снизился из-за высокой учетной ставки ФРС и банкротств региональных банков. Дальнейшее бегство вкладчиков и повышение процентных ставок может заставить банки поднять ставки по счетам, что больнее всего ударит по небольшим кредитным банкам.

«У нас сохраняется значительный бюджетный дефицит,- объясняет последствия решения Джанет Йеллен главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок.- У нас до сих осталось количественное ужесточение. Если мы сейчас вдобавок к этому зальем (финансовую систему) новыми казначейскими бумагами, то получим в предстоящие месяцы на рынке облигаций высокую волатильность».

После бурной весны объем средств на денежных рынках вырос в мае до рекордных 5,4 трлн долларов. Investment Company Institute напоминает, что в начале года эти цифры были значительно ниже – 4,8 трлн долларов. С одной стороны, фонды денежных рынков являются крупными покупателями казначейских векселей, но с другой, по мнению аналитиков, они едва ли купят весь выпуск. Звучит вполне логично, потому что безрисковая процентная ставка в них уже достигла в годовом выражении 5,05%, что совсем незначительно уступает ставкам соответствующих казначейских бумаг (5,20%), которые все же являются рисковым инструментом.

На данный момент в обратное РЕПО овернайт (RRP) вложены 2,2 трлн долларов. В основном это деньги фондов денежных рынков. Именно на эти деньги фонды смогут покупать новые казначейские бумаги, если посчитают это для себя выгодным благодаря более высоким, чем в ФРС ставкам.

Однако ставки RRP в целом меняются в соответствии с учетной ставкой. Это значит, что если инвесторы будут ждать от главного американского банка дальнейшего ужесточения монетарной политики, то они едва ли станут тратить деньги на покупку новых бумаг. На фоне последних данных за май уровень ожиданий роста учетной ставки инвесторами вновь пополз вверх. В такой обстановке Минфину едва ли стоит рассчитывать на высокую популярность правительственного долга при действующих процентных ставках.