На ЦИПР-2023 состоялась презентация международного чемпионата «Битва роботов»

Презентация «Битвы роботов» проходила в специально оборудованном павильоне на уличной площадке перед Нижегородской ярмаркой. Здесь можно было познакомиться с командами-участниками и главными героями – роботами. На мини-ринге демонстрировались образцы роботов-чемпионов, финалистов и призеров прошедших чемпионатов.

Приглашал на чемпионат и общался с посетителями человекоподобный робот Robo-C. Любой участник мог попробовать самостоятельно управлять роботами. Одним из посетителей презентации стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Финал «Битвы роботов» пройдет в декабре 2023 года. На участие в чемпионате через портал Госуслуг уже было подано более 190 заявок из 9 стран мира. По итогам отбора заявок вышло 76 команд, именно они в 2023 году поборются за призовой фонд в 6 млн рублей и авторский кубок. Инженерные команды будут соревноваться в проектировании своих роботов, продумают стратегию битвы и сразятся на ринге.

Организаторы чемпионата — Минцифры России, Promobot и ООО «Дабл Ю Экспо».

VIII ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоялась с 31 мая по 2 июня 2023 года в конгрессно-выставочном центре «Нижегородская Ярмарка». Организатором конференции является компания «ОМГ». Стратегическим партнером выступили Госкорпорация Ростех, Госкорпорация «Росатом», «Ростелеком». Мероприятие прошло при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы и Правительства Нижегородской области.

ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) — одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации Национального проекта «Цифровая Экономика». В 2023 году в конференции приняли участие более 7 тысяч человек из 2 тысяч компаний и 77 регионов России, а также 8 иностранных делегаций (КНР, Индия, ЮАР, Беларусь, Иран, Турция, Казахстан, Бразилия). В рамках деловой программы состоялось 88 дискуссий, на которых выступили более 700 спикеров. Выставочная экспозиция составила 5500 м2 и 102 стенда с прорывными российскими решениями в области цифровых технологий. За время проведения конференции было подписано 63 соглашения, а в онлайн-музее DECIPRALAND было выставлено 120 работ от 40 художников.