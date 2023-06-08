Новый владелец российских активов Viessmann переименовал их в «Гермес»

Российские промышленные активы германской группы Viessmann, проданные бизнесвумен Полине Шаровой, продолжат работу под новым брендом. Предпринимательница объединила их в промышленную группу «Гермес», сообщила 7 июня пресс-служба компании.

Как уточнили в холдинге, в его состав включено ООО «Гермес» (бывшее название — ООО «Виссманн»), которое занимается официальными поставками, и две производственные площадки: ООО «Гермес Липецк» (ех «Виссманн Липецк»), расположенный в особой экономической зоне Липецка, и ООО «Гермес Урал».

Напомним, что две первые компании и вошли в контур сделки между иностранной компанией и российским инвестором, который был давним партнером германской группы. На данный момент сделка закрыта, а компании продолжат свою деятельность без изменений, уточнили в «Гермесе».

ООО «Гермес-Липецк» управляет заводом по производству водогрейных, паровых и других котлов по германской технологии. Продукция предприятия полностью локализована и выпускается в России с 2017 года.

В свою очередь, ООО «Гермес» является официальным поставщиком этого предприятия, а также имеет эксклюзивные договора на дистрибьюцию оборудования торговых марок Gassero и Copa. Компания также владеет собственной технической службой, которая занимается диагностикой и техническим обслуживанием, ремонтом, пуско-наладкой и модернизацией оборудования.

Третий актив — ООО «Гермес-Урал» — предприятие, основанное в 2004 году как частный семейный завод по выпуску емкостного оборудования, сосудов и аппаратов, работающих под давлением, а также донышек и деаэраторов. На протяжении последних 5 лет предприятие было поставщиком Viessmann.

Как писал ранее «Эксперт», после завершения сделки новый собственник планирует укрепить позиции на рынке: промышленная группа продолжит работу, сохраняя стандарты качества и надежности. Группа «Гермес» также намерена нарастить объем производства и продвигать решения для отопления и в бытовом сегменте. «Этому способствует также полная локализация производства промышленных котлов на территории России, которые и дальше будут поставляться под наименованием Vitomax», — уточняли в компании.