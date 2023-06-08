Новости спецоперации: ВСУ пытаются прорвать оборону Артёмовска

ВСУ пытаются прорвать оборону Артёмовска (украинское название Бахмут), ища уязвимости в обороне города.

Как передаёт РИА Новости, об этом в эфире Первого канала заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, ситуация в Артёмовске, если не стабилизировалась, то вполне контролируемая по флангам. Однако противник не останавливается и регулярные совершает попытки найти уязвимости как по флангам, так и совершая регулярные миномётные и артиллерийские обстрелы.

«В том числе, по самому городу, что затрудняет даже те мероприятия, которые у нас уже проводятся в рамках подготовки к разминированию», – подчеркнул Пушилин.

Кроме того, он рассказал, что ВСУ активизировались на Угледарском направлении, бросив туда в последние дни огромное количество техники, но российские войска удержали положение. По его словам, оперативно-боевым тактическим формированием ДНР «Каскад» было уничтожено более 30 единиц вражеской техники, в том числе танки Leopard, британские Mastiff, французские танки AMX-10RC и множество другой бронетехники.

«Противник бросал резервы, не останавливаясь. Но наши подразделения сейчас действительно по всем участкам фронта выдерживают все натиски противника и, более того, улучшают свои позиции, фиксируется большое количество погибших среди украинских военных», – резюмировал Пушилин.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, ВСУ, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артёмовск.

«Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено», – сообщили накануне в российском военном ведомстве.

