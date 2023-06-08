Патрушев заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы только Вашингтон и Лондон

Народы России и Украины не желают продолжать противостояние, в поддержании кризиса заинтересованы США и Великобритания.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

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«Народ Украины не заинтересован, народ России тоже не заинтересован, народы, которые живут на территории ОДКБ, тоже не заинтересованы, но почему-то конфликт разворачивается, почему-то он начался. Называю вам страну, которая в первую очередь заинтересована: это США, и также Англия», — заявил Патрушев по итогам встречи секретарей Совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Секретарь Совбеза отметил, что руководство Украины было готово подписать мирный договор с Россией, однако давление американских властей помешало этому.

Патрушев указал на то, что американским и британским властям не жалко людей, которые гибнут в конфликте, потому что это не их народ. «И потому что ведутся военные действия не на их территории», — подчеркнул он.

По словам главы Совета безопасности, в Вашингтоне стремятся ослабить Россию, но конечная цель — Китай. У США не получится доминировать в мире, заверил Патрушев.