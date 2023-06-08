«Практика» проведёт театральную лабораторию «Москва в предметах»

Театр «Практика» запускает в Музее Москвы лабораторию «Москва в предметах» режиссёра и основателя Театра Предмета Михаила Плутахина. Это серия занятий по предметному театру для семейной аудитории: подростков от 12 лет и их родителей. Семинары пройдут с 10 по 24 июля.

В Театре Предмета вещи — не просто реквизит, они обладают индивидуальным набором физических свойств и ассоциаций, собственной историей и культурным следом. На лаборатории «Москва в предметах» научат определять эти характеристики, и используя их, сочинять спектакль.

Участники будут исследовать район Москвы с помощью техник предметного театра, сочетающего в себе элементы перформанса, театра теней, объектной, голосовой и музыкальной инсталляции. В течение двух недель 16 единомышленников будут собирать предметы и записывать городские звуки в одном из московских районов, опрашивать горожан и практиковать навыки наблюдения, а после создадут спектакль на основе собранного материала.

На занятиях будут проводиться актёрские тренинги и тренинги по Театру Предмета, а также практические упражнения по созданию театральных этюдов.

Куратор лаборатории — Михаил Плутахин, режиссёр и актёр Мастерской Брусникина, художественный руководитель Театра Предмета. Ассистировать ему будет молодой актёр Мирослав Лашкевич.

Курс рассчитан на 12 занятий по 3 часа. Все семинары будут начинаться в 18:00 и заканчиваться в 21:00. Встречи пройдут в Аудитории Музея Москвы.

В лаборатории предусмотрены домашние задания по самостоятельному изучению города и сбору материала.