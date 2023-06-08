«Практика» проведёт театральную лабораторию «Москва в предметах»

Театр «Практика» запускает в Музее Москвы лабораторию «Москва в предметах» режиссёра и основателя Театра Предмета Михаила Плутахина. Это серия занятий по предметному театру для семейной аудитории: подростков от 12 лет и их родителей. Семинары пройдут с 10 по 24 июля.
В Театре Предмета вещи — не просто реквизит, они обладают индивидуальным набором физических свойств и ассоциаций, собственной историей и культурным следом. На лаборатории «Москва в предметах» научат определять эти характеристики, и используя их, сочинять спектакль.
Участники будут исследовать район Москвы с помощью техник предметного театра, сочетающего в себе элементы перформанса, театра теней, объектной, голосовой и музыкальной инсталляции. В течение двух недель 16 единомышленников будут собирать предметы и записывать городские звуки в одном из московских районов, опрашивать горожан и практиковать навыки наблюдения, а после создадут спектакль на основе собранного материала.
На занятиях будут проводиться актёрские тренинги и тренинги по Театру Предмета, а также практические упражнения по созданию театральных этюдов.
Куратор лаборатории — Михаил Плутахин, режиссёр и актёр Мастерской Брусникина, художественный руководитель Театра Предмета. Ассистировать ему будет молодой актёр Мирослав Лашкевич.
Курс рассчитан на 12 занятий по 3 часа. Все семинары будут начинаться в 18:00 и заканчиваться в 21:00. Встречи пройдут в Аудитории Музея Москвы.
В лаборатории предусмотрены домашние задания по самостоятельному изучению города и сбору материала.
Театр «Практика» — экспериментальный центр современного текста, реагирующий на тренды времени. «Практика» говорит со зрителем на актуальном художественном языке новых текстов, музыки, дизайна, архитектуры, мультимедиа и актерской игры. «Практика» занимается исследованием междисциплинарного поля, на котором сегодня возникает искусство.
Музей Москвы основан в 1896 году. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает около 800 тыс. единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов.