Президент Казахстана предложил реформировать Совбез ООН

По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Организация Объединенных Наций остается единственной авторитетной «всеобщей глобальной организацией», однако Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании.

«Мы не добьемся успеха в решении нынешних вызовов без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Необходимо, чтобы голоса представителей "средних держав" в Совете звучали более весомо и были услышаны», — заявил Токаев в ходе пленарной сессии международного форума «Астана». Текст выступления главы государства опубликовала его пресс-служба.

Токаев отметил, что сейчас фактически происходит «подрыв основ мирового порядка, который был построен с момента создания ООН». Рассуждая о глобальной геополитической ситуации, президент Казахстана указал на возвращение «блокового мышления».

По мнению Токаева, в этих условиях экономика используется различными игроками международной политики в качестве оружия. «Противостояние включает в себя санкции и торговые войны, целенаправленную долговую политику, ограничение доступа или изолирование от источников финансирования, а также контроль над инвестициями», — пояснил он.

Это, в свою очередь, провоцирует социальную напряженность и раскол внутри государств и напряженность между ними, продолжил Токаев. «Все эти тенденции превратились в экзистенциальные угрозы», — констатировал президент.

Он отметил, что и-за растущего в результате таких процессов недоверия, а также усиливающейся неопределенности, нестабильности и конфликтов увеличиваются расходы на оборону и новейшие вооружения, которые «в конечном счете ничего не гарантируют», о чем свидетельствует тот факт, что мир впервые за полвека столкнулся с перспективой применения ядерного оружия.