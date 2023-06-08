Еврозона сползла в рецессию

Прошедшей зимой в еврозоне прошла мягкая рецессия, вызванная событиями на Украине и высокими ценами на энергию, пишет Bloomberg со ссылкой на Eurostat. ВВП группы из 20 европейских стран, в обращении которых находится евро, снизился в первом квартале этого года на 0,1%. В октябре-декабре 2022 г. в еврозоне был такой же незначительный спад.

Уточненные данные, позволяющие утверждать наличие в январе-марте 2023 года в еврозоне легкой рецессии, опровергают европейских политиков и руководство ЕЦБ, которые утверждали, что рецессии удастся избежать. Сейчас им остается утешаться, что благодаря многомиллиардной поддержке европейским домохозяйствам удалось избежать куда более серьезного спада.