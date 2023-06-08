Еврозона сползла в рецессию

Прошедшей зимой в еврозоне прошла мягкая рецессия, вызванная событиями на Украине и высокими ценами на энергию, пишет Bloomberg со ссылкой на Eurostat. ВВП группы из 20 европейских стран, в обращении которых находится евро, снизился в первом квартале этого года на 0,1%. В октябре-декабре 2022 г. в еврозоне был такой же незначительный спад.
Уточненные данные, позволяющие утверждать наличие в январе-марте 2023 года в еврозоне легкой рецессии, опровергают европейских политиков и руководство ЕЦБ, которые утверждали, что рецессии удастся избежать. Сейчас им остается утешаться, что благодаря многомиллиардной поддержке европейским домохозяйствам удалось избежать куда более серьезного спада.
Экономисты полагают, что уже в текущем квартале рост экономики в еврозоне возобновится. Несмотря на рецессию правительства европейских стран не намерены останавливать сворачивание программ помощи, принятых во время пандемии. Не намерен из-за новостей о рецессии менять политику и главный европейский банк, который планирует в скором будущем прекратить поднимать учетную ставку. По данным Eurostat, низкие показатели объясняются во многом снижением расходов властей и домохозяйств.
Спад в январе-марте 2023 года произошел в каждой третьей стране еврозоны. Обращает на себя внимание зимняя рецессия в крупнейшей экономике континента, Германии. Спад в первые три месяца года был зафиксирован также в Греции, Ирландии и Эстонии, ВВП которой не растет уже полтора года, с конца 2021 года. В «черном» рецессионном списке также Литва, Мальта и Нидерланды.
Во втором квартале ситуация в экономике еврозоны улучшилась, пишет Bloomberg. Еврокомиссия в мае выпустила для еврозоны обнадеживающий прогноз: в 2023 году ВВП может вырасти на 1,1%, а в следующем – на 1,6%. Европейские экономисты также говорят о благоприятных признаках, позволяющих говорить об отступлении инфляции. Она все еще остается в три раза выше целевой, равной 2%, но в мае наметился, похоже, сдвиг в сторону ее ослабления. Впрочем, это не помешает Кристин Лагард повысить на следующей неделе учетную ставку в Европе на 0,25% и довести ее до 3,5%.