Рогов сообщил, что ВСУ перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области

Попытки ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области привели к колоссальным потерям — сейчас противник отступил, чтобы собрать силы для новой атаки.

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Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «РИА Новости». По его словам, украинские военные перешли в масштабное контрнаступление.

«Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов», — рассказал собеседник агентства.

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Политик уточнил, что основной удар ВСУ сосредоточен южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака; все попытки войск Украины прорвать линию обороны провалились.

На данный момент украинские военные закрепились на одной высоте в районе села Работино, уточнил Рогов. «Сейчас там идут непрерывные бои, наши военные выбивают противника», — добавил он.

По мнению главы общественного движения, цель Киева — взять город Токмак, выйдя на оперативный степной простор, и прорваться к Азовскому морю для того чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

Рогов предположил, что ВСУ пока не ввели в действие главные резервы — в настоящий момент в бой брошены основные штурмовые бригады.

Политик отметил, что украинские военные начали активно применять американские РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск, однако это не оказывает эффекта. По его мнению, ВСУ преследуют психологические цели, стремясь посеять панику и вынудить российских военных оставить позиции, но успеха в этом не добиваются.

ВСУ осуществляют попытки полномасштабного наступления в Запорожской области на протяжении трех-четырех дней, заявил ранее Рогов в эфире «Соловьев live». «По сути, на мой взгляд, идет попытка полномасштабного наступления на протяжении трех дней, даже четырех», — рассказал он.

В ночь на 8 июня Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли город Токмак. Огонь велся, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS.