Сбер инвестирует в «идеальный город будущего» 200 млрд рублей

Сбер планирует инвестировать в создание инфраструктуры девелоперского проекта «СберСити» в Рублево-Архангельском около 200 млрд рублей, сообщил гендиректор АО «Рублево-Архангельское» (входит в группу Сбер) Андрей Лихачев. Ранее приобрести здесь квартиру могли только сотрудники группы, в открытую продажу они поступили 8 июня, передает ТАСС.

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«Сбербанком уже вложено в проект 50 млрд рублей инвестиций. С этого года финансирование идет через кредиты, через заемные средства. Рассчитываем на то, что вся инфраструктура обойдется нам примерно в 200 млрд рублей», — рассказал Лихачев на презентации проекта.

Всего на территории 461 га планируется строительство капитальных объектов площадью более 4 млн кв. метров, из них более 2,6 млн кв. метров жилых зданий и около 807 тыс. кв. метров офисно-деловой застройки. Полностью проект планируется реализовать к 2032 году.

Средняя этажность застройки составит пять-семь этажей. Часть фасадов облицуют солнечными панелями для повышения энергоэффективности зданий. Планируется, что в «СберСити» будет проживать более 65 тыс. человек, а работать — более 70 тыс. человек. Первые 800 новоселов должны появиться в Рублево-Архангельском уже в третьем квартале текущего года.

На сайте проекта «Сберсити» именуется как «идеальный город будущего», место, «где жизнь на природе сочетается с современным ритмом, тихий пригород с высочайшим уровнем комфорта, а историческое окружение – с прогрессивным будущим». Почти треть территории составят зеленые зоны, будет построено восемь школ с различными профилями и 16 детсадов.

В 2026 году планируется запуск станции метро «Рублево-Архангельское», время в пути до Москва-Сити (ст. м. Шелепиха) составит 20 минут. На территории «Сберсити» запланировано также строительство 36 тыс. парковочных мест.