Шойгу сообщил о больших потерях ВСУ при попытке прорвать оборону на Запорожском направлении

На Запорожском направлении ВСУ совершили безуспешную попытку прорвать российскую оборону, потеряв при этом 945 человек личного состава и 33 танка.

Об этом говорится в заявлении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, опубликованном на Telegram-канале российского военного ведомства.

Как рассказал министр, сегодня в 01:30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады ВСУ численностью до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники ВСУ предпринял попытку прорыва российской обороны.

«Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесён превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», – подчеркнул глава Минобороны

Согласно его данным, на всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава. Таким образом специально подготовленные резервные силы ВСУ для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили.

«За 7 июня противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения», – заявил Шойгу.

Как ранее писал «Эксперт», ВСУ пытаются прорвать оборону Артёмовска (украинское название Бахмут), ища уязвимости в обороне города. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.