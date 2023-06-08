«Случайные встречи»

В постановке переплетаются тексты из нескольких рассказов Ивана Алексеевича Бунина, герои которых – люди, оторванные от своей родины и столкнувшееся с внезапным и непрошенным чувством любви.

Инсценировка включает в себя две новеллы их цикла «Темные аллеи»: «В Париже» и «Мадрид», рассказ «Солнечный удар», примыкающий по своей категории к этому сборнику, рассказы «Ида» и «Памятный бал», а также знаменитые «Окаянные дни», написанные Буниным в дневниковом жанре.

Границы рассказов размыты. Бунинские персонажи с легкостью вторгаются здесь в чужие истории, а разные сюжеты сливаются в один. Место действия - универсальная точка, пристань для встреч и расставаний: то ли ресторан, то ли гостиница, то ли вокзал… Воля случая – вот то, что объединяет персонажей этой истории. Они, как и мы все, выбирают друг друга не случайно. Почему именно он? Почему она? Каждая встреча, из которой прорастает любовь, кажется нам результатом цепочки чудесных совпадений. Но на самом деле это выбор, который предопределен всем предшествующим ходом жизни…

Любовь по Бунину - это всегда короткое замыкание, случайная встреча, «солнечный удар». Чувство, которое остается с человеком навсегда, как поцелуй Иды, который герой будет помнить «не только до гробовой доски, но и в могиле».

В последний год своей жизни Бунин написал: «Замечательно! Все о прошлом, о прошлом думаешь и чаще всего все об одном и том же в прошлом: об утерянном, пропущенном, счастливом, неоценимом, о непоправимых поступках своих, глупых и даже безумных…».

Гульназ Балпеисова, режиссер: «Работа с труппой театра "Современник" важный для меня опыт. Артисты, занятые в моем спектакле, прекрасно владеют психологическим, подробным способом существования на сцене. Оно земное, горизонтальное. А я существую в бунинском тексте иным - вертикальным способом. Истина этого автора возникает в точке нашего пересечения, на стыке горизонтального и вертикального. Бунин - это повседневность, которая становится поэзией. Самый главный бунинский посыл, который мне открылся в работе над спектаклем,- спешите любить. Герои Бунина, так же, как и мы, часто к такому явлению природы, как любовь, просто не готовы, боятся её. Да, любовь - большой риск. Это цунами! Но есть риск гораздо больший - отказать себе в этом чувстве.

Сергей Юшкевич: «Гульназ очень честный, пульсирующий режиссер. Мне невероятно интересно сочинять с ней спектакль по Бунину, который труден именно своей простотой. Интересно увидеть и раскопать в этой кажущейся простоте глубины взаимоотношений между случайными прохожими на улицах чужого города. Бунин очень немногословный автор. Но за этой сдержанностью в словах стоит кипение неистовых страстей. Надо искать состояние потерянного человека, который пытается вернуться к привычной жизни. Люди- потеряшки: кого-то выбросили, кого-забыли, кто-то сам заблудился. Это симфония ужаса человеческого, которую Гульназ создает еще и при помощи особого звукового и музыкального ряда: дыхание, оперные арии, скрип стульев, песни Вертинского. Все это чья-то жизнь…