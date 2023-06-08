Центробанк смягчил контроль за «сомнительными» внешнеторговыми операциями в условиях санкций

Нетипичные внешнеторговые операции стали реже расцениваться Банком России как попытки обналичить или вывести средства за рубеж.

Об этом рассказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский, пишет РБК. До введения санкций практически любые изменения платежных цепочек компаниями расценивались как сомнительные операции, сегодня наблюдается иная ситуация, отметил он.

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«Мы понимаем, для чего это делается в текущих условиях: для того чтобы обойти ограничения, которые нам искусственно навязываются извне. Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши "фильтры" немного ослабили», — пояснил глава департамента регулятора.

Как сообщили в Росфинмониторинге, банкам удалось наладить системы по выявлению подозрительной деятельности клиентов «с учетом изменения направленности трансграничных операций и характера внешнеэкономических операций».

По словам адвоката Forward Legal Илья Рыжакова компании в РФ находятся в поиске новых путей расчетов с контрагентами за рубежом. «Усложнение цепочек расчетов связано как с расширением санкций, так и с опасениями вторичных санкций», — пояснил юрист.

Опрошенные агентством эксперты подтвердили, что банки стали лояльнее относиться к контролю за внешнеэкономическими операциями. Отмечается, что раньше при совершении крупных операций запрашивалось большое количество документов и прояснялись дополнительные вопросы, при этом для всех клиентов были общие критерии. Сейчас подход стал мягче и носит более индивидуальный характер.

В ряде случаев Центробанк устраняется от регулирования, предоставляя кредитным организациям возможность принимать решение самостоятельно, при этом ЦБ способен отличать усложнившиеся платежи реально функционирующего бизнеса от незаконного вывода средств за рубеж. Согласно оценке Центробанка, в прошлом году объем сомнительных операций оказался на минимуме за всю историю наблюдений — 36 млрд руб. По сравнению с 2021 годом показатель снизился на 16%.

Росфинмониторинг также фиксирует снижение объема подозрительных трансграничных операций в 2022–2023 годах. «Сейчас как хозяйствующие субъекты, так и обслуживающие их кредитные организации крайне заинтересованы в сохранении доверительных отношений со своими партнерами из дружественных стран», — рассказал представитель ведомства.