Что принесет самое ожидаемое рынками событие месяца

Именно от них и пришел сигнал накануне. За эту неделю сразу два центробанка повысили ставки. Причем, что примечательно, это сделали те регуляторы, которое ранее взяли паузу в цикле ужесточения политики.

Итак, сначала это сделал ЦБ Австралии, а следом за ним Банк Канады.

Оба решения оказались неожиданными для рынка, причем решение канадцев и вовсе вызвало на рынка облигаций и валютном рынке что-то похожее на локальную панику.

Во всяком случае, доходности доходность казначейских облигаций с более коротким сроком погашения повысились до самого высокого уровню с марта, а австралийские эквиваленты - до уровней, которые в последний раз наблюдались более десяти лет назад.

Иными словами, рынок, у которого почти нет никаких идей, решил экстраполировать решение этих ЦБ, на будущее решение ФРС. То есть, раз пауза не помогла этим регуляторам, то Джером Пауэлл со своей командой спешить не станет.

Напомним, заседание Федеральной резервной системы состоится уже на следующей неделе и является без преувеличения самым ожидаемым событием последних полутора месяцев. До заседания на суд рынкам представится еще одна возможность разгадать план Федрезерва - это данные по инфляции.

Отметим, что сам Джером Пауэлл неоднократно говорил, что у него нет готового решения, и он вместе с коллегами будет ориентироваться на поступающие данные.

Среди членов FOMC - это орган который в ФРС принимает решение - также нет консенсуса. Часть безапеляционно выступает за дальнейшее ужесточение, другие, напротив, считают, что пора остановиться и посмотреть, как ставки будут влиять на экономику и инфляцию.

Главным камнем преткновения является рынок труда, который по официальной статистике продолжает быть сильным, хотя, как мы ранее отмечали, вопросов к этом статистике очень много. По мнению монетарных властей, пока занятость высокая, экономика не свалится в рецессию, а расходы потребителей будут поддерживать инфляционное давление.

Тем не менее, накануне слово взяла министр финансов США Джанет Йеллен. Она заявила, что видит путь к обузданию инфляции даже при сильном рынке труда. При этом она отметила, что попытка снизить инфляцию остается приоритетом, и ее ведомство продолжает поддерживать усилия Федеральной резервной системы в этом отношении.

Посыл, безусловно, смешанный, поэтому пока трейдерам остается ориентироваться на какие-то другие факторы, что они и сделали, использовав повышение ставок со стороны ЦБ Канады и Австралии, как наиболее вероятный сигнал к дальнейшему ужесточению ФРС.

Судя по динамике трехмесячных каначейских векселей - наиболее точный ориентир в преддверии заседания, ставку действительно могут повысить, однако главное - что скажет Пауэлл по итогам заседания.

Ясно одно - бесконечно ужесточать ДКП нельзя, этот процесс уже сказывается на экономике и уже спровоцировал банковский кризис. К тому же, наряду с огромными новыми заимствованиям Минфина, ликвидность из экономики будет улетучиваться стремительными темпами.

