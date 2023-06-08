Украина войдет в Евросоюз при условии «соответствия всем критериям» — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина сможет войти в Евросоюз, когда будет соответствовать необходимым критериям приема.

«Украина принадлежит к европейской семье. Мы полны решимости поддержать ее на пути к вступлению в ЕС. Всем ясно, что вступление в Европейский союз может произойти только после того, как будет достигнуто соответствие всем критериям», — сказал политик в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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По словам канцлера, Евросоюз также должен выполнить «домашнюю работу», чтобы иметь возможность принимать новых членов.

Шольц отметил, что обсуждает с украинскими деятелями и союзниками вопросы обеспечения будущего страны после завершения конфликта, в том числе в области безопасности, и заявил, что необходимо «готовиться еще долго помогать Украине защищаться».

Ранее канцлер ФРГ высказал мнение по срокам вступления Украины в НАТО. По его словам, в ближайшем будущем это не представляется возможным.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, летом того же года главы государств и правительств Евросоюза одобрили предоставление стране статуса кандидата на вступление в организацию.