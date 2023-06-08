В Госдуме объяснили, почему Киев взорвал дамбу Каховской ГЭС

Глава комитета по обороне нижней палаты российского парламента генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил зачем киевский режим подорвал плотину Каховской ГЭС.

В эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» он подчеркнул, что власти Украины сделала это осознанно, фактически отказавшись от жителей левобережья Днепра.

«Просто они осознали, что эта земля им не принадлежит и больше никогда не принадлежать не будет», – подчеркнул Картаполов.

Поэтому, по его мнению, режим Зеленский решил из банальной мести погубить всю Херсонскую область.

Как ранее писал «Эксперт», политический аналитик Александр Пылаев объяснил, зачем Украина разрушила Каховскую АЭС. Он предположил, что это являться частью плана Киева по захвату Запорожской АЭС.

«Киев интересует возможность атаки на ЗАЭС. Они много раз предпринимали попытки переплыть на это водохранилище и атаковать станцию. Это для них более ценный приз», – полагает эксперт.

