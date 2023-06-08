В Кремле рассказали, как взрыв на аммиакопроводе скажется на зерновой сделке

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами рассказал, как подрыв на аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» скажется на дальнейшей судьбе зерновой сделки.

По словам представителя Кремля, очередной акт терроризма киевского режима, стал еще одним моментом, весьма усложняющим ситуацию с её продлением, передаёт РИА Новости.

«Сказаться может только негативно, – подчеркнул он. – Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. Но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас».

В этой связи Песков отметил, что это ещё один весьма усложняющий момент ситуацию в плане продолжения сделки.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ 5 июня примерно в 21:00 мск в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области украинской ДРГ был осуществлён подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса.

В результате этого теракта есть пострадавшие среди мирного населения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идёт стравливание остатков аммиака с территории. Пострадавших среди российских военнослужащих нет».