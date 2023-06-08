В Пушкинском музее можно прослушать единственную в мире тифлооперу

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на выставке «Золото сарматских вождей» можно познакомиться с уникальным музыкальным произведением - тифлооперой «Сарматский бестиарий», которая технически интегрирована в экспозицию. Проект осуществлен в рамках программы «Доступный музей» при содействии ЛАНИТ.

Тифлоопера — это первый в мире аудиоэксперимент, который превратил тифлокомментарии (звуковые описания предметов для людей с особенностями зрения) в самостоятельное произведение в форме вокальных партий. Новый жанр помогает без посторонней помощи знакомиться с экспонатами выставки и воспринимать их по-новому.

Шесть арий тифлооперы о музейных редкостях можно прослушать на специальных устройствах — монофонах. Каждый тифлокомментарий выполнен в разных вокальных стилях: от средневекового многоголосья гокет до современного исполнительского приема бит-бокс. Тексты исполняют оперные солисты.

Автор идеи, основатель направления «Доступный музей» - Евгения Киселёва-Аффлербах, композитор - Пётр Айду. Составители либретто — научные сотрудники ГМИИ им. А.С. Пушкина.

На выставке представлены археологические находки из золота и другие памятники, обнаруженные при раскопках Филипповских курганов Южного Приуралья — погребальных сооружений вождей племени кочевников-сарматов.