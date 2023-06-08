В «Росатоме» рассказали о планах по строительству первой АЭС в Узбекистане

Госкорпорация «Росатом» намерена заключить контракт на строительство первой атомной станции в Узбекистане в 2023 году.

Об этом на площадке Второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС заявил директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации Геннадий Сахаров, передает ТАСС.

«У нас планируется [в Узбекистане] подписание большого контракта на строительство атомной станции в этом году. Мы впервые туда заходим», — цитирует Сахарова агентство.

Уточняется, что это первый проект «Росатома» в Узбекистане, его реализация может занять несколько лет с учетом прохождения лицензирования.

Сахаров добавил, что в планах госкорпорации построить два блока мощностью в 1200 МВт.