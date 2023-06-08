В России снизилось производство водки и коньяка

В России в январе-мае выпустили 27,2 млн декалитров (дал) водки, что на 9,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство коньяка снизилось на 11,7%, до 3,1 млн дал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

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Всего за пять месяцев текущего года российские производители выпустили 66,3 млн дал алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 2,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Спиртных напитков крепостью более 9 градусов было выпущено 38,6 млн дал (-5,8% год к году). Тихих вин произведено 11,36 млн дал (- 0,7% год к году), ликерных вин — 357,2 тыс. дал (-23,2%).

Более всего выросло производство слабоалкогольной продукции — до 7,5 млн дал (+23%). Выпуск игристых и шампанских вин увеличился на 1,4%, до 3,96 млн дал, плодовых вин — на 11,7%, до 4,4 млн дал.

