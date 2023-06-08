В США навали катастрофой возможное вступление Украины в НАТО

Украину нельзя принимать в НАТО, так как такое решение приведёт к мировой катастрофе.

Об этом в статье для издания Newsweek заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Как отметил он, Киеву уже пора осознать, что Североатлантический альянс показал свою неготовность бороться за Украину и посылать своих военных в зону специальной военной операции.

«Вступление Украины в НАТО, будь то сейчас или после конфликта, означает неприемлемый риск настоящей катастрофы», – подчеркнул Дэвис.

По его мнению, руководство военного блока лишь дразнит Украину, обещая скорое членство в НАТО.

«Это в итоге провоцирует Киев принимать решения, которые угрожают мирному населению страны», – резюмировал отставной американский офицер.

Как ранее писал «Эксперт», бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска государств, входящих в Североатлантический альянс, могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

По его мнению, это произойдёт, если государства-члены блока, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на предстоящем саммите НАТО в Литве.

