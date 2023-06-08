В США отметили восстановление импорта чипов и процессоров в Россию до уровня начала 2022 года

В американском Госдепе констатировали, что России удалось восстановить объемы импорта ключевых электронных компонентов, несмотря на санкции Запада.

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Об этом пишет Politico.

Российский импорт ключевых микрочипов и электроники вернулся к уровню, который был до начала СВО, заявил координатор по санкциям в Госдепартаменте США Джим О’Брайен.

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По его словам, европейские компании продают материалы другим странам, а они, в свою очередь, поставляют их России, которая к началу 2023 года смогла импортировать чипы, процессоры и интегральные схемы в объемах, аналогичных началу 2022 года. Он отметил, что эти компоненты очень важны при производстве современных вооружений, и назвал страны, которые помогают Москве обходить санкции — это Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.

В апреле Минторг и Минфин США ввели экспортные ограничения против компаний из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Армении, Сирии, Турции, Мальты и Испании «за попытки уклониться от экспортного контроля и приобрести товары американского происхождения для российской военной и/или оборонно-промышленной базы». Власти США заявили, что предприятия из этих стран продолжали закупать американские товары для нужд российских компаний, которые уже находятся под американскими санкциями. Санкции против испанских, сирийских и мальтийских компаний были введены за то, что они, по данным американских властей, помогли Тегерану «поставить беспилотники и сопутствующее оборудование России». Москва опровергала информацию о таких поставках.

В России указывают на то, что введенные против нее санкции не оказали катастрофического влияния. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале заявил, что «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе».

