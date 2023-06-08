В столичном регионе резко активизировались «черные кредиторы»

Центробанк выявил 86 нелегальных финансовых организаций в Москве и Московской области за январь-март текущего года. Это втрое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Большая часть нелегалов – «черные кредиторы», которые нацелены не на возврат долга, а на изъятие имущества должника, сообщила пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Статья по теме: Юрист раскрыл мошенническую схему, при которой можно лишиться всего

«В I квартале этого года в московском регионе Банк России выявил 86 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество организаций с признаками нелегальной деятельности, которые обнаружил Банк России, выросло в три раза», — говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, из 86 нелегальных организаций 80 — так называемые «черные кредиторы»: в Москве их было выявлено 53, в Подмосковье — 27. Также регулятор обнаружил три финансовые пирамиды — две в Москве и одну в Подмосковье. В первом квартале 2022 года в столичном регионе было выявлено 22 черных кредитора и шесть финансовых пирамид.

«Деятельность нелегальных кредиторов зачастую направлена не на возврат самого долга, а на изъятие движимого и недвижимого имущества заемщика. Недобросовестные участники финансового рынка действуют вне правового поля, могут назначать завышенные проценты и неудобные условия возврата долга, а в случае просрочки применяют агрессивные методы взаимодействия с заемщиком», — рассказал начальник управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.

В данный момент в «черном списке» ЦБ числится более 9,6 тыс. нелегальных финансовых организаций.

