В Тульской области открыли цех по выпуску импортозамещающей электротехнической продукции

Компания «ИЭК Холдинг» запустила в городе Ясногорске Тульской области новый цех по выпуску импортозамещающей электротехнической продукции — металлических корпусов, лестничных лотков и радиусных аксессуаров для металлолотка.

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию льготный заем в размере 421 млн рублей под 1% годовых по флагманской программе «Проекты развития» на приобретение современного оборудования. Общие инвестиции в открытие цеха составили 1,3 млрд рублей.

Открытие нового цеха позволит предприятию увеличить общий объем производства. Благодаря этому компания планирует занять в России до 30% рынка металлических корпусов и до 10% рынка лестничного лотка. Продукция, выпускаемая в новом цехе, обеспечит замещение аналогов ушедших с рынка европейских игроков.

В производстве изделий используются исключительно отечественное сырье и комплектующие. Уровень локализации составляет 100%.

В новом цехе создано 42 новых рабочих места, из них 33 — высокопроизводительных.

Основными заказчиками выступают промышленные предприятия, работающие в сферах строительства, ЖКХ, транспорта, энергетики, нефтехимии и телекоммуникаций. Среди крупных клиентов — «Транснефть», завод «Петрозаводскмаш», Учалинский ГОК и металлопрокатный завод «Новоросметалл». Также готовые изделия поставляются для гражданских объектов.

Металлические корпуса щитов с монтажной панелью (ЩМП) используются в сборке электрощитов — силовых, управления и автоматики. Корпус защищает устанавливаемое оборудование от воздействия окружающей среды.

Лотки лестничного типа — комплексная конструкция, предназначенная для прокладки электрических кабелей на промышленных и гражданских объектах. Помимо силовых кабелей, в таких лотках могут быть уложены проводные системы связи, охранной, пожарной сигнализации и другие. При производстве лестничных лотков легкой серии применяется инновационный запатентованный метод соединения лонжерон-перекладина, не имеющий аналогов в мире.

Радиусные аксессуары для металлолотка — элементы кабельной трассы, предназначенные для организации переходов и изменения уровня кабельных трасс в горизонтальном и вертикальном направлениях. Аксессуары предотвращают повреждение изоляции кабеля.

