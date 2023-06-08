Оборот от продаж Wildberries вырос в два раза в первом квартале 2023 года

В первом квартале 2023 года число заказов на онлайн-платформе Wildberries превысило 618,1 млн, увеличившись более чем в два раза год к году. Оборот от продаж товаров и услуг на Wildberries удвоился, составив 577,194 млрд руб.

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Самые высокие темпы роста продемонстрировали категории автомобильных товаров (трехкратный рост); оборудование для умного дома и безопасности, а также игровые консоли и игры (рост в два раза).

Наибольшие объемы продаж зафиксированы в сегментах fashion (одежда, обувь, аксессуары), FMCG (продукты, товары для новорожденных, хозяйственные средства и прочее), продукции для благоустройства дома и дачи, бытовой техники и электроники, косметики и парфюмерии.

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Отмечается, что около 84% от всей реализованной через Wildberries продукции приобрели жители регионов — по сравнению с первым кварталом 2022 года этот показатель вырос на 3%; наибольший прирост покупательской аудитории отмечен в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

В числе регионов с самыми высокими темпами прироста покупательской аудитории — Приморский край (+186% год к году), Дагестан (+172%), Еврейский АО (+160%), Амурская область (+137%) и Бурятия (+131%).

В пресс-релизе подчеркивается, что в I квартале года в Минской области Белоруссии заработал третий по счету распределительный центр Wildberries площадью 13 тыс. кв. м; в Кыргызстане открылся первый логоцентр на 1 500 кв. м для местных предпринимателей; в Казахстане до 9 000 кв. м расширена площадь логоцентра.

В Белоруссии, Кыргызстане и Казахстане для местных предпринимателей впервые стала доступна приемка поставок в пунктах выдачи заказов Wildberries, указывается в сообщении Wildberries.

Совокупная площадь всех логистических центров компании на территории всех стран присутствия по итогам I квартала 2023 г. составила около 2,8 млн кв. м, говорится в отчете онлайн-ретейлера.