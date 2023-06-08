Владимир Ефимов: каждый пятый рубль инвестиций в обрабатывающую промышленность Москвы вложен резидентами ОЭЗ

Почти 20% инвестиций, вложенных в 2022 году в основной капитал обрабатывающих производств Москвы, пришлось на предприятия, расположенные в особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Об этом сообщил 8 июня заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам прошлого года почти 20% инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности города пришлось на резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва". Они также создали почти две тысячи рабочих мест – на 40% больше, чем в 2021-м», — сказал Владимир Ефимов. Как подчеркнул вице-мэр, в столице каждый год открываются новые современные заводы, которые выпускают конкурентоспособную продукцию с высокой интеллектуальной составляющей.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в отраслевом разрезе в прошлом году больше других вкладывались в развитие производств компании, связанные с микроэлектроникой, медицинскими технологиями, оборудованием, а также с фармацевтическим кластером. В том числе, одна их них — НМ-Тех, которая инвестировала 13,9 млрд рублей в производство микроэлектронных компонентов, а группа «Велфарм-М» вложила 2,4 млрд рублей в создание предприятия, которое запустили в начале этого года.

По официальным данным, сегодня на территории ОЭЗ Москвы работает более 200 предприятий. Почти половина из них — 90 — имеют статус резидента технополиса и пользуются налоговыми льготами. В среднем, в год в столичной ОЭЗ открывается 10-15 новых заводов. «Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря поддержке города», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Он напомнил, что статус резидента предполагает значительные льготы: освобождение на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также снижение ставки налога на прибыль до 2%. Это позволяет компаниям больше вкладываться в собственное развитие.

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» занимает 6 площадок общей площадью более 260 га: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево». Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, общий объем инвестиций резидентов технополиса в 2022 году вырос на 12% и достиг 30 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом.