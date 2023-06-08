Владимир Ефимов: каждый пятый рубль инвестиций в обрабатывающую промышленность Москвы вложен резидентами ОЭЗ

Почти 20% инвестиций, вложенных в 2022 году в основной капитал обрабатывающих производств Москвы, пришлось на предприятия, расположенные в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил 8 июня заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам прошлого года почти 20% инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности города пришлось на резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва". Они также создали почти две тысячи рабочих мест – на 40% больше, чем в 2021-м», — сказал Владимир Ефимов. В столице ежегодно открываются новые современные заводы, которые выпускают конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую интеллектуальную составляющую, добавил он.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в прошлом году больше других инвестировали в развитие компании из таких отраслей, как микроэлектроника, медицинские технологии и фармацевтический кластер, а также из сферы оборудования. В том числе, одна их них — НМ-Тех —вложила 13,9 млрд рублей в производство микроэлектронных компонентов, а группа «Велфарм-М» — 2,4 млрд рублей в создание предприятия, которое запустили в начале этого года.

По официальным данным, сегодня на территории ОЭЗ Москвы работает более 200 предприятий. Почти половина из них — 90 — имеют статус резидента технополиса. В среднем, в год в столичной ОЭЗ открывается 10-15 новых заводов. «Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря поддержке города», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Он напомнил, что статус резидента предполагает значительные льготы. В их числе освобождение на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также снижение ставки налога на прибыль до 2%. Экономия на налогах позволяет компаниям больше вкладываться в собственное развитие.

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» занимает 6 площадок общей площадью более 260 га. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, общий объем инвестиций резидентов технополиса в 2022 году вырос на 12% и достиг 30 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом.